133 новых случая коронавируса обнаружили в ХМАО за сутки

В Югре за минувшие сутки выявлено 133 новых случая коронавируса. Из них 35 в Сургуте, 33 - в Ханты-Мансийске, по 8 - в Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе. Еще в 16 муниципалитетах зарегистрировано от 1 до 5 новых заболевших.

«По клинической структуре: бессимптомные – 1, с симптомами ОРВИ – 131, пневмония – 1», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре, по официальным данным, сейчас болеют 1 382 человека. Еще неделю назад их было свыше 1 700. Выздоровел за весь период пандемии 245 121 человек, умерли 2 587 пациентов.