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В ХМАО вдову ветерана боевых действий оставили без социальной выплаты

Вдова ветерана боевых действий из радужного вернула социальную выплату через суд

В ХМАО вдову ветерана боевых действий оставили без социальной выплаты
Фото: pixabay

Вдова ветерана боевых действий обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении социальных прав. В ходе проверки выяснилось, что погибший супруг женщины проходил военную службу в период боевых действий на территории Афганистана, в связи с чем ему присвоили статус ветерана боевых действий.

«В соответствии с требованиями Федерального закона «О ветеранах» ежемесячная выплата предусмотрена для граждан Российской Федерации, являющихся, в том числе, вдовами ветеранов боевых действий. Однако отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по ХМАО-Югре вдове было отказано выплате указанных денежных средств», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать Пенсионный фонд назначить вдове соответствующие выплаты. Суд требования удовлетворил. После этого югорчанка стала получать ежемесячную денежную выплату.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 140, комментариев: 0
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