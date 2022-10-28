Пятеро бухгалтеров детсада в ХМАО подозреваются в хищении 6 млн рублей

Пять сотрудниц бухгалтерии одного из детских садов Березовского района ХМАО стали фигурантками уголовного дело о мошенничестве. Они подозреваются в том, что за полтора года похитили почти 6 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«По версии оперативников регионального УЭБиПК, подозреваемые предоставляли в филиалы различных банков заведомо ложные сведения о гражданах, которые имеют право получить компенсацию части затрат по родительской плате за детский сад. Злоумышленницы вносили в списки данные не родителей, а своих родственников, которым якобы положены такие выплаты», - говорится в сообщении канала.

У бухгалтеров прошли обыски. Полицейские изъяли документацию, ноутбуки, флэш-накопители и банковские карты. Расследование продолжается.