В ХМАО 18 ранее судимых жителей лишили права на охоту

Прокуратура Березовского района Югры осуществила проверку исполнения законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. В ходе проверки установлено, что у 18 жителей района с непогашенной судимостью, но с правом на осуществление охоты и приобретение охотничьего оружия.

«По результатам проверки прокуратурой в суд предъявлено 18 исковых заявлений о прекращении действия права граждан на осуществление охоты, предоставленного охотничьим билетом», – отметили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что согласно требованиям ст.21 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», охотничий билет выдается физическим лицам, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.