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18 ранее судимых югорчан лишены права на охоту

В ХМАО 18 ранее судимых жителей лишили права на охоту

18 ранее судимых югорчан лишены права на охоту
Фото: unsplash.com

Прокуратура Березовского района Югры осуществила проверку исполнения законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. В ходе проверки установлено, что у 18 жителей района с непогашенной судимостью, но с правом на осуществление охоты и приобретение охотничьего оружия.

«По результатам проверки прокуратурой в суд предъявлено 18 исковых заявлений о прекращении действия права граждан на осуществление охоты, предоставленного охотничьим билетом», – отметили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что согласно требованиям ст.21 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», охотничий билет выдается физическим лицам, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.


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Сегодня в 12:55, просмотров: 66, комментариев: 0
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