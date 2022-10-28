Полицейские Пыть-Яха сожгли 1,5 кг изъятой запрещенки

В Пыть-Яхе сотрудники полиции исполнили приговор суда и сожгли около 1,5 кг наркотических веществ, изъятых в ходе оперативно-профилактических мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«В присутствии членов комиссии из сотрудников правоохранительных органов, природнадзора Югры и Пыть-Яхской окружной клинической больницы проведена сверка с актом об уничтожении, после чего запрещенные вещества были сожжены в специально оборудованной топке, для утилизации вещественных доказательств», – отметили в ведомстве.

Решение об утилизации запрещенных веществ приняли по 7 фактам уголовных дел, рассмотренных городским судом Пыть-Яха. Стоит отметить, что сжигали правоохранители наркотические средства гашиш и героин.