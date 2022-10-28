Приставы ХМАО приостановили 696 дел мобилизованных должников

Судебные приставы ХМАО приостановили 696 исполнительных производств в отношении мобилизованных жителей. Долги заморожены на сумму свыше 59 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре.

«На сегодняшний день в УФССП России по ХМАО — Югре приняли 265 заявлений о приостановлении исполнительных производств в отношении должников, проходящих военную службу. В рамках данных заявлений приостановлено 696 исполнительных производств на сумму более 59 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что исполнительные производства приостанавливаются на основании п.3 ч.ч.1-2 ст. 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве». В соответствии с ним производство может быть приостановлено по заявлению должника, проходящего военную службу. Подать заявление можно в структурных подразделениях службы или на призывных пунктах военных комиссариатов.