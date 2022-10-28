202 новых случая коронавируса зафиксировали в ХМАО за сутки

202 новых случая коронавирусной инфекцией выявили в 19 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 47 – в Сургуте, 32 – Ханты-Мансийске, 18 – Нефтеюганске и 16 – Нефтеюганском районе.

«По клинической структуре: бессимптомные – 1, с симптомами ОРВИ — 201», – отметили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 1 447 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 248 957. Выздоровели за весь период 244 923 человека. Скончалось 2 587 пациентов.