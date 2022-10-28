Свыше 10 миллионов рублей перевели югорчане на счета мошенников за сутки

Мошенники в ХМАО бьют рекорды. За минувшие сутки, 27 октября, они выманили у жителей региона 10,4 млн рублей, сообщили в телеграм-канале окружного УМВД.

«27 октября аферисты опустошили кошельки югорчан на 10 410 469 рублей. В дежурных частях полиции зарегистрировано 15 сообщений от граждан о совершенных в отношении них фактах дистанционных краж и мошенничеств», - говорится в сообщении.

Схемы для развода югорчан используются разные. Одни попадаются на заманчивые предложения заработать по-быстрому на инвестициях, другие теряют деньги при посещении интернет-магазинов и сайтов бесплатных объявлений. Также фиксируются заявления потерпевших, на которых без их ведома оформляют микрозаймы.