Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в ХМАО

На Югру надвигается непогода. По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, уже завтра, 28 октября, на территории округа ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и ветер порывами до 12 метров в секунду.

«МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» напоминает, что перепады температурного режима способствуют образованию наледи на дорогах, провоцируют аварийные ситуации внутри микрорайонов и на проезжей части», - говорится в сообщении.

Югорчан призвали к внимательности и напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.