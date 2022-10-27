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​На Югру надвигается непогода

Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в ХМАО

​На Югру надвигается непогода
Фото pixabay.com

На Югру надвигается непогода. По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, уже завтра, 28 октября, на территории округа ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и ветер порывами до 12 метров в секунду.

«МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» напоминает, что перепады температурного режима способствуют образованию наледи на дорогах, провоцируют аварийные ситуации внутри микрорайонов и на проезжей части», - говорится в сообщении.

Югорчан призвали к внимательности и напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 64, комментариев: 0
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