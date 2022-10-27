Средний размер микрозайма в Югре сократился в сентябре до 9,6 тысячи рублей

Средний размер микрозайма в ХМАО составил в сентябре 9,6 тыс. рублей. По сравнению с августом он сократился на 1,8% (было почти 9,8 тыс. рублей). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В среднем по России средний размер микрозайма в сентябре составил 9 тыс. рублей. За месяц он почти не изменился, снизившись всего на 0,2%.

«После небольшого роста в апреле, в июне-сентябре средний чек микрозайма стабилизировался на уровне чуть более 9 тысяч рублей. При этом в сентябре незначительное снижение среднего размера займов «до зарплаты» было отмечено на фоне сокращения их выдачи. На наш взгляд, снижение данных показателей в последнее время во многом обусловлено сменой тренда в финансовом поведении граждан. После довольно продолжительного периода потребительской активности, они все больше предпочитают сберегательную модель», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.