Проект «Ожившая классика» библиотеки Югры стал лауреатом всероссийского конкурса

Югра признана одним из самых читающих регионов России – об этом со ссылкой на директора департамента культуры региона Артура Латыпова сообщает ТРК «Югра». Проект в виде челленджа «Ожившая классика», придуманный и реализованный государственной библиотекой Югры, стал лауреатом всероссийского конкурса, в котором принимали участие 82 региона. В рамках «Ожившей классики» города автономного округа выбирали любимого писателя и делали его героем конкурсов, постановок и литературных вечеров. Благодаря этому авторы проекта дополнительно привлекли жителей региона к чтению.