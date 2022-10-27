Депутаты ХМАО расширили перечень заболеваний, при которых лекарства будут выдавать бесплатно

В Югре расширен перечень заболеваний, при которых граждане имеют право на бесплатные лекарства. Теперь медикаменты смогут получать все люди, у которых диагностированы гемолитико-уремический синдром, юношеским артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов. Такое решение принято в ходе заседания регионального парламента.

«Мы уточнили полномочие Правительства автономного округа по ведению регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных определенными заболеваниями и имеющих право на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, в части расширения перечня таких заболеваний в соответствии с федеральным законодательством», – пояснил председатель думы автономного округа Борис Хохряков.