Депутаты думы ХМАО приняли корректировки в бюджет региона

В бюджет ХМАО внесены корректировки. Так, по информации пресс-службы регионального парламента, доходы казны на 2022 год увеличились на 13,4 млрд рублей, на 2023 год – на 135 млн, на 2024 год – на 954,2 млн. Дефицит бюджета составит на 2022 год 37,7 млрд рублей, на 2023 год – 39,2 млрд, на 2024 год – 23,2 млрд.

Расходы на 2022 год увеличены на 13,7 млрд рублей. Расходы в 2023 и 2024 годах соответственно увеличиваются на 5,9 млрд и на 5,2 млрд рублей.

«Это уже вторая корректировка бюджета округа в текущем году, в сторону увеличения, – отметил председатель думы Югры Борис Хохряков. – В результате уточненные параметры бюджета на этот год составят: доходы – почти 282 миллиардов рублей, расходы – без малого 320 миллиардов рублей, дефицит – 37 миллиардов рублей».

Отмечается, что дополнительные средства будут направлены на строительство мостового перехода через реку Обь в районе города Сургут, реконструкцию автомобильной дороги Сургут – Лянтор, капитальный ремонт учреждений социального обслуживания, выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, переселение граждан из аварийного жилья и другие нужды округа.