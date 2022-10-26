В Пыть-Яхе завершается реконструкция водоочистных сооружений

Реконструкция водоочистных сооружений (ВОС-3) в Пыть-Яхе подходит к завершению. Об этом стало известно в ходе заседания совета по объектам капитального строительства, влияющих на достижение показателей нацпроектов. «Готовность объекта – 96,2 процента. Согласно графику, срок окончания работ по новому контракту – до 20 декабря 2022 года», – отметила Наталья Комарова, которая проводила это заседание.

По словам главы Пыть-Яха Александра Морозова, на объекте работает котельная, которая обеспечивает тепло и возможность спокойно завершать реконструкцию в холодное время года. Там также смонтированы трубопроводы, сейчас прокладывают кабели, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. «Работы близятся к завершению. Итоговая проверка службы жилищного и строительного надзора запланирована на 31 октября. До конца ноября мы рассчитываем обеспечить подачу воды», – отчитался Александр Морозов.

В ходе заседания традиционно затронули вопрос о восстановлении прав дольщиков. По словам директора департамента строительства и ЖКХ Югры Григория Невоструева, достройка домов 1 и 2 ЖК «Любимый» в Сургуте продолжаются – все работы идут в графике. Также идет процесс по домам 2 и 6 ЖК «Уютный» в экономической столице округа. «Фонд развития территорий 19 октября поддержал нас, оказав поддержку в подготовке заявок по применению механизма выплат в отношении двух домов. Документы будут готовы до 7 ноября», – отметил Невоструев.