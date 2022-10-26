Госавтоинспекция ХМАО напомнила водителям о смене колес - грядут холода и осадки

В ХМАО к концу недели ожидаются похолодание и обильные осадки. В связи с этим в региональной Госавтоинспекции призвали водителей не затягивать с посещением станций техобслуживания и поменять летние шины на зимние.

«Напоминаем, что рекомендуется менять колеса, когда дневная температура воздуха будет устойчиво держаться в районе +5, +7°C, потому что ночная, утренняя и вечерняя температуры в эти дни могут опускаться до 0 или даже минусовой», - отметили в ведомстве.

Там добавили, что своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. А это, в свою очередь, поможет предупредить возникновение ДТП, а значит, спасти жизнь и здоровье людей.