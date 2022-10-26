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​Модельер из Нижневартовска выпустила модель одежды, посвященную России

В Югре модельер создала линейку одежды «Российский триколор»

​Модельер из Нижневартовска выпустила модель одежды, посвященную России
Фото pixabay.com

Модельер из Нижневартовска Елена Койнова выпустила линейку одежды «Российский триколор». В нее входят худи, олимпийки, костюмы, куртки, жилеты и комбинезоны. «Дочь занимается плаванием, и я решила сделать спортивный костюм, в котором было бы удобно. С этого все и началась», – рассказала Елена в интервью телекомпании «Югра».

Весной вартовчанка получила государственную социальную помощь на развитие своего бизнеса – ей выделили из бюджета 250 тысяч рублей на покупку швейного оборудования и расходников. Тогда она начала изготавливать одежду и продавать ее жителям города, в итоге проект окупился за полгода, и теперь Елена продолжает получать стабильный доход. Она уже зарегистрировала товарный знак и планирует выходить на всероссийские маркетплейсы для продажи своей продукции.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 135, комментариев: 0
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