Стало известно, сколько югорчан согласны на четырехдневку

52% жителей ХМАО поддерживают введение четырехдневной рабочей недели. К такому выводу пришли специалисты портала SuperJob после проведенного опроса. Так, большинство респондентов считают, что в случае сокращения рабочей недели они смогли бы осилить тот же объем работы.

«На что будут тратить югорчане освободившийся день, если четырехдневная рабочая неделя будет введена? 34% проведут его с семьей и детьми, 20% просто отдохнут, 12% займутся повышением квалификации и изучением иностранных языков. Каждый седьмой (16%) найдет на свободный день подработку, а каждый девятый (11%) уделит время домашним делам. С удовольствием потратят день на хобби 8% опрошенных, на спорт и прогулки — 7%, на личные дела — 6%», – добавили специалисты портала SuperJob.