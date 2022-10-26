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Югорчанка пойдет под суд за трату денег с чужой карты

Жительницу ХМАО осудят за оплату покупок чужой картой

Югорчанка пойдет под суд за трату денег с чужой карты
Фото: unsplash.com

В Лангепасе пойдет под суд жительница Башкортостана за хищение чужого имущества. Обвиняемая нашла на улице банковскую карту и пользовалась бесконтактным способом оплаты своих покупок в разных магазинах города.

«Тем самым, женщина похитила с банковской карты денежные средства потерпевшего, чем причинила последнему материальный ущерб на указанную сумму. Обвиняемая в ходе следствия ущерб возместила. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета). По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 103, комментариев: 0
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