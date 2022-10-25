Губернатор Югры проведет встречу с жителями Советского района

Наталья Комарова продолжает смешанное онлайн-оффлайн общение с жителями Югры. Очередной муниципалитет, который станет центральным в эфире губернатора – Советский район. Согласно новым правилам, жители муниципалитета смогут заранее и вживую поговорить с ответственными местными чиновниками о волнующих проблемах. Для этого будут открыты сразу три площадки: в Советском (центр культуры «Сибирь», ул. Ленина, 12), в Пионерском (ДК «Импульс», ул. Ленина, 20), в Зеленоборске (КСК «Русь», ул. Политехническая, 18), рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«За два часа до нашей встречи откроются консультационные площадки. Здесь можно будет задать вопросы главе района Евгению Буренкову, представителям администрации и районных служб. Площадки продолжат работать во время встречи и после нее до последнего вопроса. Также оставляйте свои предложения в комментариях к этому посту. Ими займутся глава района, специалисты Центра управления регионом, отраслевых ведомств», – написала Наталья Комарова на своих страницах в социальных сетях.

Как обычно – на вопросы, которые не попадут в прямой эфир, в течение ближайшего времени дадут ответы профильные специалисты окружного правительства и муниципальной власти. Начнется эфир в 12.00, он будет транслироваться на официальных страницах Натальи Комаровой ВКонтакте и «Одноклассниках» (ссылка так же будет в Telegram-канале), а также в официальном сообществе региона ВКонтакте.