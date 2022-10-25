В Югре завершается прием заявок на гранты губернаторов для физических лиц

В Югре подходит к концу прием заявок на гранты губернатора для физических лиц. Жители региона могут претендовать на сумму до 500 тысяч рублей на свои социальные проекты. Причем принимать участие могут все имеющие постоянную регистрацию в регионе граждане России старше 14 лет (а также в виде новшества – жители города Макеевка старше 18 лет). Помимо этого критерии для участия следующие: отсутствие процедуры банкротства физлица, просрочки по налогам, а также открытые исполнительные производства по взысканию каких-либо денег.

Направлений, в которых можно придумывать и реализовывать проекты, масса – всего 21 штука. В их числе: «Защита прав и свобод человека и гражданина и правовое просвещение», «Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт», «Креативная деятельность, содействие самозанятости граждан», «Культура и искусство», «Международная деятельность», «Межнациональное и межконфессиональное согласие», «Международная деятельность», «Межнациональное и межконфессиональное согласие», «Наука и инновации», «Образование и просвещение» и другие. Молодежные проекты, поддержка институтов гражданского общества, поддержка коренных малочисленных народов Севера, развитие общественной дипломатии, а также новые номинации – помощь Макеевке и мобилизованным землякам.

В ходе сбора заявок оператор грантового конкурса «Фонд гражданских инициатив Югры» проводил просветительские и образовательные мероприятия, чтобы помочь жителям региона максимально качественно оформить свои проекты. Выбирать победителей будут сами югочане – при помощи регистрации на портале грантыгубернатора.рф и раздачу виртуального капитала наиболее приглянувшимся участникам.