Заболеваемость ОРВИ среди детей подскочила в Югре

В ХМАО за неделю с 17 по 23 октября зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 6%. Зарегистрирован 101 случай ОРВИ на 10 тыс. населения. Это на 32,4% превышает эпидемический порог, сообщается на сайте окружного Роспотребнадзора.

Среди детей до 2 лет заболеваемость выросла на 24%, от 3 до 6 лет – на 4%, от 7 до 14 лет – на 8%.

«В структуре заболеваемости удельный вес взрослых 15 лет и старше составил 29,6 процента, детей – 70,4 процента. Относительно прошлой недели снизилась доля взрослых и возросла доля детского населения», – отметили в пресс-службе ведомства.

Рост заболеваемости произошел в городах Покачи, Нягань, Ханты-Мансийск, Урай, Когалым, Сургут и Нефтеюганск. В семи муниципалитетах, напроотив, зафиксировано снижение заболеваемости, без динамики - в Нефтеюганском и Березовском районах.

Из-за роста числа заражений закрыты 37 групп в 17-ти детских садах, в том числе и в Сургуте. Также приостановлен учебный процесс в четырех классах четырех школ.