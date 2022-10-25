94 новых случая коронавируса зафиксировали в ХМАО за сутки

94 новых случая коронавирусной инфекцией выявили в 13 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 31 – в Сургуте, 16 – Нижневартовске, 11 – Нефтеюганске и 10 – Нефтеюганском районе.

«По клинической структуре: бессимптомные – 2, с симптомами ОРВИ — 91, пневмония — 1», – отметили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 1 617 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 248 556. Выздоровели за весь период 244 354 человека. Скончалось 2 585 пациентов.