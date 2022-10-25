Автомобиль перевернулся на трассе в Сургутском районе - пострадали два человека

ДТП с двумя пострадавшими произошло ранним утром накануне, 24 октября, на 210 км дороги Сургут - Когалым в Сургутском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 38-летний водитель Honda не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия и допустил неуправляемый занос автомобиля с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП водитель и его пассажир, 38-летний мужчина, получили травмы. Следует отметить, что транспортное средство имело летние шины», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что менять летние шины на зимние рекомендуется, когда дневная температура воздуха достигает устойчивых +5, +7 градусов, потому что ночная, утренняя и вечерняя температуры в эти дни могут опускаться до 0 градусов или даже ниже минуса.