Жительница Радужного завоевала титул чемпиона России по боксу

С 16 по 22 октября в Краснодаре состоялся Чемпионат России по боксу среди женщин, приуроченный к 30-летию Федерации бокса России. По итогам турнира, жительница Радужного Диана Пятак завоевала золотую медаль и титул «Чемпиона России».

Спортсменка выступала в весовой категории свыше 81 кг. В финале ее соперником стала Татьяна Богданова из Иркутской области. В конечном итоге, поединок завершился со счетом 2:3 в пользу югорчанки.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 девушек из 50 регионов РФ. В состав Югры вошли семь девушек из Пыть-Яха, Радужного, Мегиона и Ханты-Мансийска. Призовой фонд турнира составил 24 миллиона рублей. Победительницы получили по 1,5 млн., серебряные призеры — по 250 тысяч, бронзовые — по 125 тысяч рублей.