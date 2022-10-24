В ХМАО потушили 35 пожаров за неделю

За прошедшую неделю в Югре пожарные потушили 35 пожаров. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 30 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество граждан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (24), в числе которых жилые дома (8), дачи (6), бани (5), гаражи (1) и транспортные средства (4). На воде зафиксировано одно происшествие, погиб один человек», – сообщили в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре.

В ведомстве отмечают, что основные причины пожаров ‒ нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов и неосторожность граждан.