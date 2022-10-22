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155 югорчан заразились ковидом за сутки

В 19 муниципалитетах ХМАО выявлены новые больные коронавирусом

155 югорчан заразились ковидом за сутки
Фото: unsplash.com

В 19 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 155 новых случаев заражения коронавирусом. Как и в предыдущие дни, больше всего новых заболевших в Сургуте – 38, Нефтеюганске – 20, Ханты-Мансийске – 18.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 153, пневмония — 2», – уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом, по официальным данным, сейчас в ХМАО болеют 1 721 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 248 173. Выздоровели за весь период 243 867 человек. Скончались 2 585 пациентов.


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Сегодня в 17:12, просмотров: 91, комментариев: 0
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