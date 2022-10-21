Турпоток в ХМАО по итогам года вырастет на 5%

Туристический поток в Югру по итогам 2022 года ожидается на уровне 500 тыс. человек. Это на 5% больше, чем годом ранее, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой в Москве, пишет ТАСС.

«Турпоток в Югру ежегодно растет. По итогам прошлого года он составил 477 тыс. человек. К концу этого ожидается, что регион посетит более 500 тыс. гостей», - цитируют слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.

В ходе встречи прошло подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития туристической инфраструктуры между корпорацией «Туризм.РФ» и правительством ХМАО. Подписи под документом поставили Наталья Комарова и гендиректор корпорации Сергей Суханов.

В список перспективных для развития территорий вошли: горнолыжный комплекс «Трехгорье», расположенный в междуречье Оби и Иртыша, природный парк «Самаровский чугас», а также горы Северного и Приполярного Урала.

По словам Сергя Суханова, подписанное соглашение позволит начать совместную с Югрой работу над развитием туристических территорий и проектов. Первым из них станет реконструкция гостиницы «Югра» в Ханты-Мансийске, которая будет модернизирована до категории четырех звезд в соответствии с международными стандартами.