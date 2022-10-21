Наталья Комарова празднует свой день рождения

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня празднует свой день рождения – ей исполнилось 67 лет.

Напомним, что Комарова занимает свою должность с 2010 года. Ранее она была главой Нового Уренгоя, затем перешла на пост первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В декабре 2001 года Наталью Владимировну назначили депутатом Госдумы, там она проработала вплоть до 2010 года.

Глава региона имеет множество почетных наград: ордена дружбы «За заслуги перед государством», почета «За активное участие в законотворческой деятельности», Святой Равноапостольной княгини Ольги III степени. Кроме того, Наталья Комарова – единственная в России женщина-губернатор.