Двое детей и трое взрослых пострадали на дорогах Югры за сутки

За минувшие сутки, 20 октября, на дорогах ХМАО пострадали пять пешеходов, включая двоих детей, сообщает окружная Госавтоинспекция.

Так, в Сургуте в 17:05 76-летний водитель Mitsubishi сбил на регулируемом пешеходном переходе 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. В результате ребенок получил травмы.

Спустя полчаса на улице Кингисеппа в Лянторе 64-летний водитель LADA Largus, пересекая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу и наехал на 15-летнюю девочку. Она также получила травмы.

В Госавтоинспекции Югры обратились к водителям и пешеходам: «Управляя транспортным средством в местах возможного появления пешеходов снижайте скорость движения, будьте внимательны, предпринимайте дополнительные меры безопасности. Уважаемые родители! Для того, чтобы сохранить ребенку жизнь и здоровье, будьте внимательны к поведению детей на улице. C самого раннего возраста обучайте их правилам дорожного движения. Следите за их поведением, предостерегайте от шалости и игр на дорогах. Учите детей быть внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения».