Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ХМАО: снег с дождем и сильный ветер

Уже завтра, 21 октября, в ХМАО ожидается ухудшение погоды: снег с дождем и сильный ветер с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем составит 0+5 градусов, ночью -2+3 градуса.

В субботу, 22 октября, в округе также прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на востоке региона возможны дожди и мокрый снег. Ветер будет порывистым. Столбик термометра покажет днем -1+4 градуса, ночью -4+1 градус.

«Перепады температурного режима – от минусовой отметки ночью до плюсовой днем – способствуют образованию наледи на дорогах, а следовательно провоцируют аварийные ситуации внутри микрорайонов и на проезжей части. Чтобы нахождение на улице не обернулось трагедией, следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения для водителей и пешеходов», – предупредили в управлении по делам ГО и ЧС Нижневартовска.