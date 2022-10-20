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В Югре ожидаются снег с дождем и сильный ветер

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ХМАО: снег с дождем и сильный ветер

В Югре ожидаются снег с дождем и сильный ветер
pixabay.com

Уже завтра, 21 октября, в ХМАО ожидается ухудшение погоды: снег с дождем и сильный ветер с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем составит 0+5 градусов, ночью -2+3 градуса.

В субботу, 22 октября, в округе также прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на востоке региона возможны дожди и мокрый снег. Ветер будет порывистым. Столбик термометра покажет днем -1+4 градуса, ночью -4+1 градус.

«Перепады температурного режима – от минусовой отметки ночью до плюсовой днем – способствуют образованию наледи на дорогах, а следовательно провоцируют аварийные ситуации внутри микрорайонов и на проезжей части. Чтобы нахождение на улице не обернулось трагедией, следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения для водителей и пешеходов», – предупредили в управлении по делам ГО и ЧС Нижневартовска.


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Сегодня в 17:21, просмотров: 107, комментариев: 0
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