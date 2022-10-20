Спасатели на вертолете нашли заблудившегося в лесу югорчанина

Спасатели учреждения «Центроспас-Югория» нашли югорчанина, заблудившегося в лесу. Поиски проходили в лесу рядом с поселком Елизарово.

Спасателям поступило сообщение, что 51-летний мужчина не может самостоятельно выйти из лесного массива. Прибыв на место, спасатели обследовали 145 км поймы реки Обь и прилегающий к ней проток с помощью специальной техники и оборудования.

«Потерявшийся 1971 года рождения был обнаружен при облете вертолетом «МИ-8» Елизаровского заказника. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался. Спасатели эвакуировали мужчину в п. Елизарово», - сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югории».

Там напомнили основные правила безопасности, соблюдать которые необходимо при походах в лес:

- наденьте яркую куртку, которая будет заметна среди деревьев;

- зарядите и пополните баланс сотового телефона;

- предупредите родственников о своих планах, обозначьте им место сбора дикоросов и время возвращения. При изменении маршрута оповестите об этом родственников;

- С собой желательно взять спички, компас или навигатор, нож, запас продуктов и воды, а также медикаменты, которые принимаете постоянно;

- запоминайте дорогу, помечайте ориентиры.