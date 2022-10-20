188 человек заболели коронавирусом за сутки в ХМАО

В 19 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Сургуте - 49, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске - по 21, Кондинском районе - 15. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 13 новых заболевших.

«По клинической структуре: бессимптомные – 1, с симптомами ОРВИ — 180, пневмония — 7», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре сейчас болеют 1 822 человека. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 247 787. Выздоровели за весь период 243 380 человек. Умерли 2 585 пациентов.