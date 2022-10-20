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В Югре участились аварии с пешеходами

Трех пешеходов и велосипедиста сбили в Югре за сутки

В Югре участились аварии с пешеходами
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

На дорогах ХМАО за минувшие сутки, 19 октября, при аналогичных обстоятельствах пострадали три пешехода и юный велосипедист, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Урае около полудня 71-летний водитель Fiat, проезжая нерегулируемый перекресток, не предоставил преимущество в движении и наехал на ребенка-велосипедиста, который пересекал дорогу не спешившись. В результате 12-летний мальчик получил травмы.

В Лангепасе около 18.15 19-летний водитель «Лады» сбил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть дороги в жилой зоне. 33-летняя женщина была травмирована.

Спустя некоторое время в Ханты-Мансийске и в поселке Белый Яр произошли аналогичные ДТП. В результате пострадали 46-летний мужчина и 59-летняя женщина.

«Госавтоинспекция напоминает, что световой день в регионе стал значительно короче, с наступлением осеннего периода ухудшается видимость, и, чтобы у водителя была возможность заранее заметить велосипедистов и пеших участников дорожного движения, необходимо использовать световозвращающие элементы», - обратились к югорчанам в ведомстве.


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Сегодня в 09:14, просмотров: 62, комментариев: 0
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