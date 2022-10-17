Губернатор Югры приблизила чиновников Нижневартовского района к людям

Очередная встреча Натальи Комаровой с жителями прошла в Нижневартовском районе. Там губернатор оказалась в ходе рабочей поездки в столицу Самотлора, и тогда же было решено организовать очно-заочное общение с гражданами.

Не обошлось без новаций: с недавних пор встречи главы региона с людьми проходят в формате, когда Наталья Комарова может быть онлайн или оффлайн (в зависимости от графика), а вот местные чиновники работают с людьми вживую и до начала эфира, и после его завершения. Однако практика мероприятия, прошедшего неделю назад в Березовском районе, показала – граждане в муниципальных районах далеко не всегда могут собраться в одной точке (там и дороги-то может не быть, кроме зимника). Когда этот вопрос был поднят югорчанами, Наталья Комарова распорядилась исправить этот недочет. И вот во время встречи в Нижневартовском районе площадки очного общения чиновников с гражданами было уже три – в Излучинске (там лично находилась губернатор), Новоаганске и Вате. Соответственно, кто хотел – наблюдал за встречей в режиме онлайн, кто хотел иначе – приходил лично на одну из площадок.

Судя по данным о чаяниях жителей Нижневартовского района, собранных по социальным сетям Центром управления регионом по Югре, ключевые темы обсуждений это – содержание, уборка и благоустройство территорий, детские площадки, безнадзорные животные, потребность в новых общественных пространствах.

«Нижневартовский район активно работает по вопросам, касающихся обеспечения граждан жильем. Прежде всего тех югорчан, которые проживают в аварийном жилом фонде, и следовательно, в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеют право на внеочередное получение жилой площади, отвечающей стандартам, принятым в том или ином регионе, муниципалитете, – обратилась к аудитории Наталья Комарова в начале встречи. – В районе построены очень важные объекты в этом году, в общей сложности 8,1 тысячи квадратных метров жилья: три многоквартирных дома и 63 индивидуальных жилых дома. Объем аварийного и непригодного жилья сократился на тысячу квадратных метров».

Глава региона также отметила успехи муниципалитета в сфере привлечения инвестиций – почти 150 млрд рублей в 2021 году, что дало Нижневартовскому району четвертое место в инвестрейтинге всех муниципалитетов Югры. Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона, в числе прорывных проектов, реализуемых в районе – комплексная застройка набережной Излучинская, две животноводческие фермы и перерабатывающий кооператив.

Как и в ходе предыдущей встречи с жителями, Наталья Комарова отвечала на вопросы и беспокойства, связанные с обеспечением мобилизованных земляков. По ее словам, округ закупает «Рюкзак мобилизованного», включающий 28 наименований необходимых вещей, и передает их отправляющимся на пункты сбора мужчинам.

Такие крупные образования, как муниципальные районы, невозможно представить без вопросов о дорогах – все же речь идет о большом количестве разных поселений, которые должны быть связаны транспортно. А на последнем эфире проблема оказалась ее сложнее – житель Излучинска обратился к губернатору с жалобой на то, что раньше доехать до Нижневартовска можно было за 15 минут, то сейчас – целых 40 минут. Все из-за некачественного участка на восточной объездной дороге столицы Самотлора.

По словам директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константина Гребешка, реконструировать ту часть проезда планируется в 2024 году. Наталью Комарову эти сроки не устроили: «В связи с тем, что наш регион занимает лидирующее положение по качеству автодорожной сети в стране, запрос людей должен быть реализован более оперативно».

Семья пенсионеров-инвалидов из Излучинска обратились к Наталье Комаровой с просьбой помочь с переселением – супруг югорчанки уже четыре года не выходит из дома из-за того, что дом, где они живут, не оборудован никакими средствами для колясочников. По счастью, глава поселения Ирина Заводская сообщила – процесс переселения почти реализован. Семья до конца октября получит квартиру в доме с пандусом и лифтом.

Наталье Комаровой рассказали о том, как по итогам предыдущей встречи в Излучинске появились две новые детские площадки – на Набережной, 16, и Строителей. 1. Их построили в рамках программы «Формирование комфортной городское среды». Теперь пользуются большим спросом и популярности у местных.

«Работы много. Тепло, свет, чистота, детские площадки, и это мы еще сегодня не дошли до животных без владельцев, – резюмировала итоги встречи Наталья Комарова. – А ведь это тоже вопрос культуры – они же не взялись ниоткуда, они брошены хозяевами, и нам нужно это исправлять. Есть, чем заниматься, идем дальше, идем вместе. Всем спасибо!»

Запись эфира доступна на странице Натальи Комаровой ВКонтакте, а также группе «Югра» в той же социальной сети. Там же появится анонс следующего эфира губернатора.