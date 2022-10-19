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​В Югре продавцов оштрафовали за продажу алкоголя в ночное время

Продавцов из ХМАО оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение правил продажи алкоголя

​В Югре продавцов оштрафовали за продажу алкоголя в ночное время
pixabay.com

В Советском сотрудники полиции выявили 5 нарушений антиалкогольного законодательства с начала года. Об этом сообщается на сайте УМВД по ХМАО.

«В отношении пяти продавцов составлены административные протоколы в соответствии с ч.3 ст.14.16 КоАП РФ (Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), по которым вынесено решение о наложении административного штрафа в размере 20 тысяч рублей на каждого», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Поводом для штрафов стала торговля алкоголем в период с 20 часов до 8 часов утра. В это время, согласно региональному законодательству, продажа спиртных напитков в Югре запрещена. Исключение сделано для торговых точек, оказывающих услуги общественного питания.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 96, комментариев: 0
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