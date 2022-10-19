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Почти 1 900 югорчан болеют ковидом в ХМАО

114 новых случаев коронавируса выявлено в Югре за сутки

Почти 1 900 югорчан болеют ковидом в ХМАО
pixabay.com

В Югре за минувшие сутки выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Сургуте - 32, Ханты-Мансийске - 23, Нефтеюганске - 11. Еще в 14 муниципалитетах зарегистрировано от 1 до 9 новых заболевших.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 108, пневмония — 5, бессимптомно — 1», - отметили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре, по официальным данным, сейчас болеет 1 881 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 247 599. Выздоровели за весь период 243 133 человека. Умерли 2 585 пациентов.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 94, комментариев: 0
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