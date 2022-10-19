Ребенок пострадал при столкновении легковушки с полицейским автомобилем в Нягани

В Нягани накануне, 18 октября, в ДТП пострадал годовалый ребенок. Авария произошла в вечернее время на ул. Ленинградской. По данным окружной Госавтоинспекции, 29-летний водитель LADA Priora, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу полицейскому автомобилю УАЗ Patriot.

«В результате ДТП водитель и его пассажиры 28 и 30-летние мужчины, а также годовалый мальчик получили травмы. В последующем установлено, что ребенок находился в транспортном средстве без детского удерживающего устройства», - отметили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки на дорогах ХМАО произошло 2 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.