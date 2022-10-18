Сотрудника нефтедобывающей компании Нефтеюганска задержали во время подкупа начальника

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего работника одной из нефтедобывающих компаний. Он подозревается в коммерческом подкупе, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 15 октября подозреваемый, находясь в одном из городских кафе, передал заместителю директора коммерческой организации 50 тыс. рублей в качестве подкупа. Взамен тот должен был закрыть глаза на фальшивый диплом об образовании подозреваемого и не допустить его увольнения.

Мужчину задержали после передачи денег. Расследование уголовного дела продолжается.