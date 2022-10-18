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Суточное число заболевших ковидом в ХМАО сократилось в три раза за сутки

74 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за сутки

Суточное число заболевших ковидом в ХМАО сократилось в три раза за сутки
pixabay.com

Суточное число заболевших ковидом в Югре сократилось за сутки в три раза. Если накануне сообщалось о 213 новых случаях заражения, то сегодня оперштаб отчитался о 74 новых заболевших. Их них в Сургуте - 30, Когалыме - 12, Нижневартовске - 11. Еще в семи муниципалитетах зафиксировано от 1 до 7 новых случаев заражения.

«По клинической структуре: бессимптомные – 1, с симптомами ОРВИ — 72, пневмония — 1», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в ХМАО, по официальным данным, сейчас болеют 2 072 человека. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 247 485. Выздоровели за весь период 242 828 человек. Умерли 2 585 пациентов.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 92, комментариев: 0
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