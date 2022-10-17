Военкомат ХМАО засекретил данные о количестве мобилизованных, узнали журналисты

Военкомат ХМАО не раскрывает информацию о количестве уже призванных жителей округа и тех, кого только планируется призвать. Об этом пишет «Вестник Сургутского района», который обратился в региональный военкомат с соответствующим вопросом.

«Задача по мобилизации – закрытая информация, об этом вам никто ничего не скажет. Сколько еще будет повесток, сколько команд. Задание приходит – оно отрабатывается. Мы же людей отправляли уже, и отправляем-то мы их по заданию. Поэтому сколько будет, когда будет – не знаем», – сказали в военкомате журналистам.

Ранее сообщалось, что в ХМАО в рамках частичной мобилизации призвали свыше 2,5 тыс. человек. Сейчас они, по данным властей, проходят обучение. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, в округе планируется раздать еще около 1,5 тыс. повесток.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выполнении задач по частичной мобилизации в полном объеме. А военком столицы заявил о прекращении розыскных мероприятий в отношении уклонистов.