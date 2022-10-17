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Жители Сургута и Нижневартовска увидят солнечное затмение

Жители Сургута и Нижневартовска смогут увидеть солнечное затмение 25 октября

Жители Сургута и Нижневартовска увидят солнечное затмение
pixabay.com

Жители Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска смогут увидеть 25 октября солнечное затмение, сообщил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий.

«Наибольшая фаза затмения придется на территорию Западной Сибири. Наилучшие условия будут в районе Сургута и Нижневартовска», — сказал Короткий изданию Muksun.fm.

В Сургуте максимальная фаза затмения начнется в 15:59 и продлится 1 час 35 минут. В Нижневартовске - в 16:01 и продлится 1 час 25 минут. В Ханты-Мансийске начало в 15:57, затмение продлится дольше всего - 1 час 56 минут.

Подобную картину югорчане уже наблюдали в 2008 году. На этот раз луна закроет солнце не полностью – на 82%. Для лучшего обзора следует находиться на возвышенности и смотреть на юго-запад. Любоваться солнечным затмением необходимо в солнцезащитных очках.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 287, комментариев: 0
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