Стало известно, как долго копят югорчане на старый и новый автомобили

Жителям ХМАО придется чуть менее пяти лет копить на новый автомобиль. Откладывать на покупку подержанной машины придется чуть меньше – почти три года. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости. Согласно их новому рейтингу, Югра находится на седьмой строчке.

В тройке лидеров – Чукотка, ЯНАО и Магаданская область. Среди аутсайдеров оказались Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика.

Напомним, что ранее Югра, согласно рейтингу, обогнала Санкт-Петербург по материальному благосостоянию населения. Также, согласно исследованию, половина семей в ХМАО могут взять жилье в ипотеку.