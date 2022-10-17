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На новое авто жителям Югры приходится копить около пяти лет

Стало известно, как долго копят югорчане на старый и новый автомобили

На новое авто жителям Югры приходится копить около пяти лет
Фото: unsplash.com

Жителям ХМАО придется чуть менее пяти лет копить на новый автомобиль. Откладывать на покупку подержанной машины придется чуть меньше – почти три года. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости. Согласно их новому рейтингу, Югра находится на седьмой строчке.

В тройке лидеров – Чукотка, ЯНАО и Магаданская область. Среди аутсайдеров оказались Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика.

Напомним, что ранее Югра, согласно рейтингу, обогнала Санкт-Петербург по материальному благосостоянию населения. Также, согласно исследованию, половина семей в ХМАО могут взять жилье в ипотеку.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 100, комментариев: 0
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