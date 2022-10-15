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Югра передаст нефтяникам 46 участков недр для изучения

Нефтяники проведут геологические исследования 46 участков недр Югры

Югра передаст нефтяникам 46 участков недр для изучения
Фото: pixabay.com

В 2023 году югорским нефтяникам отойдет 46 участков недр для геологического изучения. Такую инициативу выдвинули специалисты предложение департамента недропользования и природных ресурсов.

«В перечень войдут 42 участка с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, 4 участка — с целью геологического изучения недр», — уточнила глава автономного округа Наталья Комарова, сделав акцент на том, что в границах предлагаемых участков нет особо охраняемых природных территорий.

Как пояснил исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, суммарные ресурсы нефти участков составляют 500 млн тонн.


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Сегодня в 19:40, просмотров: 76, комментариев: 0
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