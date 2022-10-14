​Югорский государственный университет попал в ТОП-20 российских вузов

Югорский государственный университет попал в двадцатку лучших университетов России по версии hh.ru. Рейтинг включает в себя пять параметров: популярность вуза в своем регионе, востребованность выпускников вуза у работодателей, относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза, среднее число месяцев опыта работы у выпускников, текущая трудоустроенность. По итогам всех этих характеристик ЮГУ занял четырнадцатую строчку.

«Рейтинг вышел за рамки стандартных оценок, например, зарплаты и численности выпускников. Они важны, но недостаточны. Расширение параметров в методологии делает рейтинг вузов hh.ru одним из самых масштабных и достоверных исследований ценности получения высшего образования в конкретном вузе и его влияния на карьерные перспективы», – руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

Отметим, что в тройке лидеров рейтинга оказались ВШЭ, РАНХиГС, Московский финансово-промышленный университет «Синергия». СурГУ и СурГПУ при этом заняли 35 и 370 строчки соответственно, а НВГУ расположился на 84 месте.