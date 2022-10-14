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​Больше 20 югорских медработников пожаловались на отсутствие выплат

Сотрудников Игримской больницы оставили без выплат за дополнительную работу

​Больше 20 югорских медработников пожаловались на отсутствие выплат
pixabay.com

Сотрудники Игримской районной больницы обратились в прокуратуру с жалобой на нарушение трудовых прав. В ходе проверки выяснилось, что 24 медработника не получили положенные им выплаты за выполнение дополнительной работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокуратура возбудила в отношении больницы административное дело о нарушении трудового законодательства. Юрлицу назначили штраф. Кроме того, в адрес заместителя губернатора округа было внесено представление, которое находится на рассмотрении.

«После вмешательства прокуратуры трудовые права медицинских работников восстановлены, произведены причитающиеся выплаты на сумму около 100 тыс рублей», - подытожили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.


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Сегодня в 09:08, просмотров: 22, комментариев: 0
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