Каждый второй югорчанин поддержал отмену масштабных новогодних гуляний

48% жителей ХМАО высказались за отмену масштабных новогодних гуляний в этом году. Об этом следует из результатов исследования сервиса SuperJob.

«Тренд на отказ от публичных мероприятий на этот новый год поддержал каждый второй житель ХМАО (48%). Причем за отмену новогодних массовых увеселений женщины выступают чаще мужчин (56 и 47% соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще граждан до 34 лет (58 и 43%)», - говорится в исследовании.

Также отмечается, что 4 из 10 работодателей в Югре пока планируют проведение новогодних корпоративов. Из них 14% будут отмечать Новый год в офисе, еще 19% готовят вечеринку в ресторане, 1% планирует поездку за город, 7% — другие варианты празднования.

Ранее СМИ сообщили, что в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде решили отменить праздничные новогодние мероприятия, а сэкономленные средства направить на приобретение экипировки для мобилизованных.