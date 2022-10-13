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Более 300 тысяч югорчан имеют задолженность по налогам

В ФНС подсчитали, сколько югорчан имеет долги по налогам

Более 300 тысяч югорчан имеют задолженность по налогам
Фото: pixabay.com

Более 300 тысяч югорчан не оплатили налоги. Такую статистику озвучили специалисты ФНС России в ходе заседания эфира.

«330 тысяч граждан округа своевременно не заплатили налоги и на данный момент имеют задолженность по налогам. Это транспортный налог, земельный налог и соответственно налог на имущество», — рассказала ведущий специалист отдела урегулирования задолженности ФНС России Наталья Пидлисная.

Напомним, что по подсчетам экспертов Банка России по Тюменской области жители ХМАО держат на счетах больше 400 миллиардов.


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Сегодня в 13:04, просмотров: 59, комментариев: 0
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