Мост через Обь в ХМАО пообещали открыть раньше срока - в октябре 2025 года

Запуск второго моста через Обь в районе Сургута в ХМАО планируется в октябре 2025 года. Это на несколько месяцев раньше установленного по контракту срока. Причина - выполнение работ с опережением графика, сообщается на сайте Фонда развития Югры.

«В настоящее время работы по возведению мостового перехода ведутся с опережением графика. Фактическое введение в эксплуатацию планируется в октябре 2025 года», - говорится в сообщении.

Строительством моста занимается компания «Мостострой-11». Проект предусматривает возведение четырехполосной дороги протяженностью более 45 км, в том числе моста длиной 1,76 км. Также будут устроены ливневая канализация, локальные очистные сооружения и установлены шумозащитные экраны.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию нового моста позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузив эксплуатируемый мост через Обь в Сургутском районе, создаст альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств, обеспечит стабильную автотранспортную связь с другими регионами России.

Изначально открытие моста планировалось в начале 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Сургуте строят две дороги к будущему НТЦ и еще одну – для второго моста через Обь.