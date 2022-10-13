На жителя Пыть-Яха завели уголовное дело за кражу велосипедов

В Пыть-Яхе полицейские раскрыли кражи велосипедов. Злоумышленником оказался местный 25-летний житель, ранее уже привлекавшийся к ответственности по аналогичному составу преступления, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Кражи происходили в августе. Подозреваемый похищал велосипеды, оставленные у подъездов домов без противоугонного замка, а затем выставлял их на продажу на сайтах объявлений за 2 и 2,5 тысячи рублей. Вырученные от продажи велосипедов деньги он тратил на личные нужды.

«Следственным отделом ОМВД России по г. Пыть-Яху установлена причастность подозреваемого к 5 эпизодам противоправной деятельности, общий ущерб по которым составил около 50 тысяч рублей. Похищенное имущество у граждан установлено и возвращено законным владельцам», - отметили в пресс-службе полиции.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.