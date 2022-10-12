Губернатор Югры провела онлайн-встречу с жителями Березовского района

Очередным пунктом в серии встреч Натальи Комаровой с жителями муниципалитетов Югры стал Березовский район. Как было заведено недавно, все желающие могли присоединиться к разговору в режиме онлайн. Но для любителей живого общения напрямую с местными ответственными чиновниками была предоставлена такая возможность – они могли прийти на очную часть мероприятия в Березово, поговорить с главой муниципалитета и его коллегами, а затем задать вопросы губернатору из зала, где работала трансляция.

Для столь отдаленного и сложного района проблемы жителей, собранные Центром управления регионов по итогу анализа соцсетей, оказались ожидаемыми – коммунальные вопросы, включая качество воды и состояние сетей, содержание и ремонт дорог. Связанные с этим вопросы жители смогли задать в ходе эфира.

Но сначала Наталья Комарова обозначила важные события, которые произошли в муниципалитете за последнее время. В Березовском районе благоустроили парк «Сказочный бор», построили новую школу на 700 мест, реконструировали поликлинику и завершили два многоквартирных дома столице муниципалитета, создали образовательно-культурный комплекс в деревне Хулимсунт, амбулаторию в поселке Сосьва, завершается ремонт участковой больницы в Саранпауле. Кроме того, именно в Березовском районе запустили проект «Зеленое IT-стойбище» – постоянный доступ в интернет для ведущих традиционное хозяйство представителей коренных народов. Энергия для сетевого оборудования поступает от солнечных батарей.

«Нам очень важно понять, насколько эффективно работает такая система, для того чтобы мы приняли решение тиражировать его или нет. Спасибо большое Березовскому району, общине за предоставленную возможность протестировать такое оборудование на одном из IT-стойбищ», – отметила Наталья Комарова.

Но наличие успехов не отменяет выполнения всех обязательств команды Югры. По этому поводу жители обращались с вопросами и жалобами к Наталье Комаровой. «Коммунальные службы не готовятся к осенне-зимнему периоду, от этого частые аварии. Не следят за детскими площадками, обслуживают их только после заявлений. Не убирают с территорий арматуру и другие строительные материалы. Не производят своевременно ремонт и обслуживание в многоквартирных домах», – пожаловалась жительница Березово Татьяна Яврова на управляющую компанию «ЖЭУ-Березово».

Ответ держал глава района Павел Артеев. По его словам, за детскими площадками идет постоянный надзор со стороны управляющей компании, и все недочеты исправляются, а по остальным вопросам он предложил организовать общее собрание собственников, чтобы обсудить все претензии.

Представитель общественной организации «Наследие Березово» обратился к губернатору с проблемой качества питьевой воды: «Мы планируем официально обратиться в ваш адрес, Наталья Владимировна, рассказать о текущем состоянии дел с водоочистными сооружениями. Работая на водоочистных работах прошлую неделю, я увидел, что трубопроводные системы и фильтры ветхие. Просим вас обратить на это внимание и оказать содействие».

Глава региона признала – подобные обращения не редкость. Она рассказала, что в ходе подготовки к формированию бюджета на 2023 год она проговорила со всеми главами муниципалитетов и указала на необходимость тщательно разбираться с темами качества и надежности систем коммунальной инфраструктуры. «Договорились о том, что будут сформированы типовые решения о чистой воде. По соответствующим правилам муниципалитеты будут представлять свои заявки с целью получения софинансирования из окружного бюджета. Поддерживаю и считаю, что подача чистой воды – это первая и главная задача руководителей муниципальных образований», – заявила Наталья Комарова.

По словам Павла Артеева, ситуация с водой скоро станет лучше, так как возобновилась работа скважины возле аэропорта, а ремонт очистных сооружений запланирован на следующий год.

В городе продолжается строительство жилья. В трех новых четырехэтажках, которые будут введены в скором времени, будут 133 квартиры, из них на покупку 102 заключены муниципальные контракты. Их получат местные жители по программам переселения. «Многие семьи с нетерпением ждут завершение строительства. Я сама стою в очереди на переселение из аварийного дома. Радует, что в скором времени многие семьи переедут в комфортные, благоустроенные квартиры», – отметил общественный активист Николай Софронеску.

Не так давно в Березово завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы местного аэропорта – эти работы профинансировал бюджет региона. И теперь муниципалитет не только возобновил авиасообщение, но и стал более открыт и перспективен с точки зрения туризма. Для этого район прорабатывает концепцию кластера «Град Березов». Это довольно масштабная программа брендирования, которая включает не только размещение материалов на платформе VisitUgra, но и, например, ремонт фасадов жилых домов, чтобы гостям города (да и жителям) было приятно видеть красивые пространства. Муниципалитет также ведет переговоры об экскурсионном обслуживание круизных лайнеров, которые ходят между Омском и Салехардом.

В финале разговора Наталья Комарова выразила озабоченность в связи с тем, что во время подобных встреч с жителями муниципальных районов, которые, как правило, довольно обширны, не все могут принять участие и задать свои вопросы. «Кто готовит прямые эфиры – нужно подумать над другим набором возможностей для жителей районов для участия в таких встречах. Всем, кто пришел и подключился – спасибо за ваш интерес. Рассчитываю, что вы будете с доверием относиться к возможностям задавать вопросы и полученным ответам и решениям», – резюмировала глава региона.

Следующий муниципалитет, с жителями которого напрямую будет общаться Наталья Комарова – Нижневартовский район. Разговор начнется 15 октября в 15.30.